Світові ціни на нафту перервали довгий зростання і пішли вниз після сигналів з Китаю

Ціни на нафту еталонних марок, які днями показували досить впевнене зростання, помітно знизилися під час торгів у п’ятницю.

Експерти пояснюють падіння негативними сигналами з Китаю і тривогою інвесторів через посилення напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 19:33 за Києвом склала $34,92 за барель, що на $1,14 (3,16%) нижче ціни закриття попередньої сесії. Однак за підсумками тижня Brent може додати більше 5%, вважають аналітики.

Ф’ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,01 (2,98%) — до $32,91 за барель. У четвер контракт подорожчав за підсумками шостої торгової сесії поспіль, що стало найбільш тривалим періодом росту з лютого 2019 року.

«Хоча підтримку нафти може надавати ослаблення карантинних заходів, тенденції до підвищення обмежені побоюваннями уповільнення світового економічного зростання і глобальної напруженості», — вважає аналітик FXTM Лукман Отунуга.

На ціни вплинула заява прем’єра Держради КНР Лі Кецяна на щорічній сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) про те, що країна вперше з 1994 року вирішила не встановлювати цільовий показник річних темпів зростання ВВП.

Рішення Китаю обумовлено тим, що країна стикається з наслідками коронавіруса і невизначеністю в торговельній сфері. Це рішення є негативним чинником для всього світу, так як КНР довгий час виступав головним двигуном зростання світової економіки.

Між тим сенатори США знову загострили напруженість у відносинах з Китаєм, підготувавши законопроект про санкції проти китайських чиновників і організацій, що стежать за додержанням законів про національну безпеку в Гонконзі. Законопроект про національної безпеки Гонконгу, який увійшов в порядок денний сесії ВЗНП, передбачає заборону на сепаратистську діяльність, тероризм і втручання ззовні.

Крім цього, на настрої трейдерів впливає невизначеність щодо зняття карантинних заходів і побоювання приходу другої хвилі коронавіруса.