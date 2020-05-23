Лукашенко про коронавирусе: Ми вийшли на плато і бачимо, що пішли на спад

Олександр Лукашенко прийняв сьогодні з доповіддю міністра охорони здоров’я Володимира Караника і свого помічника Олександра Косинца. У ході зустрічі президент висловився про епідситуацію: розслаблятися не можна, але ситуація поліпшується. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

— Я бачу інформацію, контролюю, але ні в якому разі не можна розслаблятися. Треба до кінця пройти цей шлях і довести всім, особливо у нас в країні, є у нас такі «грамотні»… «Ах, чого це у нас 950 чи скільки там випадків ми виявляємо „ковидных“? А чому не більше?» Ось комусь хочеться більше, вони не думають про те, що вони самі можуть потрапити в це число. Ну є такі у нас, люблять поговорити. Але це їх справа. Нам треба рятувати людей, в тому плані, що треба боротися за життя людей. Показник залишиться один — смертність людей. І те що ми в цьому плані найкращі в світі — ніхто вже не заперечує. Ніхто! — підкреслив Лукашенко (цитата з випуску новин на телеканалі ОНТ).

— Але ні в якому разі не розслаблятися. Треба орієнтувати наших лікарів. Вони молодці, так і Міністерство охорони здоров’я добре організує цю роботу. А головне, що ви вивчаєте щоденний досвід. Хотілося б, щоб ви витримали це. Напевно, поки ми остаточно не підемо від цього, місяць нам ще доведеться борсатися. Звичайно, не той рівень вже, трошки легше стало, але не розслаблятися. Всяке може бути. Нас попереджають про другу хвилю, про третій, про п’ятої, десятої… Ніхто не розуміє, що відбувається. Тому треба виходити з свого досвіду, — заявив президент.

«Ми вийшли на плато і бачимо, що пішли на спад»

Лукашенко зазначив, що у Вітебську і Мінську, які першими зіткнулися з вірусною проблемою, захворюваність вже йде на спад.

— Ви побували у Вітебську. Ми вийшли на плато і бачимо, що пішли на спад. Мінськ, Вітебськ — вони раніше, особливо Вітебськ, увійшли в цю проблему, і вони вже виходять. Ви бачите, що місця звільняються. Там, де ми резервували онкологічні, гінекологічні ліжка, ще якісь,-вони нам не потрібні, їх треба виводити, зачищати, вимивати.

Він розповів, що відповідні процеси в Мінську від його імені контролює голова Ради Республіки Наталія Качанова. Як вона доповідає президенту, в столиці ситуація стабілізувалася.

— Ми не бачимо зростання в Мінську зараз. Це щастя. Навіть вже в мінус пішли. Це добре. Теж треба звільняти лікарні, які ми заздалегідь готували на всяк випадок, щоб у нас були ліжка в запасі. Треба розуміти, що у нас же онкологічні операції. Нехай не складні, не важкі, але відкладені. Тому треба терміново повертати ці лікарні онкохворим. Те ж саме і інші лікарні, які повинні займатися лікуванням інших хвороб, — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що в країні обрали вірну стратегію приділяти пріоритетну увагу лікування пневмоній, незалежно від причин, що їх викликали, а не тільки коронавирусных: «Це була правильна стратегія. І ми сьогодні бачимо, що ці пневмонії, слава богу, пішли вниз».

Лукашенко також звернув увагу, що епідеміологічна ситуація у світі в цілому впливає і на економічний розвиток, виробничі ланцюжки, породжує соціальні питання, і в цьому плані необхідно приймати рішення на державному рівні.

— Мені треба це все поєднувати, порівнювати, зв’язувати і керувати країною і суспільством. Тому якщо будуть якісь ваші рекомендації для мене в цьому плані, я готовий їх вислухати, — додав він.

Прогнози та реальність

Нагадаємо, раніше президент орієнтувався на Великдень. «Витримаємо до православної Пасхи — значить, жити будемо», — заявив він 24 березня. «Ми зараз (це мої відчуття, виходячи з цифрового аналізу захворюваності) перебуваємо на піку [вірусних захворювань]. Я вже молю Бога, щоб до Великодня цей пік пішов вниз», — сказав він через тиждень.

На початку травня Олександр Лукашенко зробив новий прогноз: «Нам треба напружено витримати до початку літа».

8 травня президент сказав, що в Білорусі зуміють подолати коронавірус, в тому числі і з Божою допомогою: «Якщо ми і далі будемо йти цим шляхом, ми обов’язково через місяць забудемо про коронавірус».

Раніше міністр охорони здоров’я Володимир Караник заявляв, що пік захворюваності припаде на кінець квітня — початок травня. Головний санітарний лікар країни Наталія Жукова 19 квітня висловила припущення, що захворюваність через кілька тижнів «у всякому разі стабілізується або почне знижуватися». Завідувач відділенням Мінської обласної лікарні, епідеміолог Віктор Сущевич прогнозував пік захворюваності коронавірусом на двадцяті числа травня, після цього епідемія, за його розрахунками, піде на спад.

У Білорусі зберігається приріст понад 900 заражених в день вже протягом двох тижнів. За останніми даними в країні зафіксовано 33 371 випадок COVID-19. Приріст за добу — 945 заражених (напередодні — 919 випадків). Видужали й виписані 12 057 пацієнтів, що померли 185 пацієнтів. Всього в Білорусі проведено 403 236 тестів.

За даними литовського професора Саулюса Чаплинскаса, країна справляється з епідемією, коли кількість позитивних від усіх протестованих в день не більше 3%.