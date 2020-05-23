Суд оштрафував українця за завантаження роликів на PornHub

Шишацький районний суд Полтавської області засудив місцевого жителя за виготовлення порнографічних роликів і завантаження їх на ресурс PornHub. Про це йдеться в рішенні, опублікованому в Єдиному держреєстрі.

«Виготовлену продукцію (він) з допомогою ноутбука марки Asus, роутера марки Mercusys через мережу інтернет розповсюджував у вільний доступ для інших користувачів мережі на акаунті Honey-sexpistol, який він створив на сайті PornHub», — сказано в рішенні.

Чоловік визнав свою провину. Він повинен виплатити штраф розміром 3400 грн.