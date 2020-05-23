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Кузьменко та Антоненку подовжили ув’язнена язнення ще на два місяці, — активісти

23.05.2020

Підозрюваним у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко і музикантові Андрію Антоненку (“Ріффмастеру”) – вручили клопотання про продовження строку тримання під вартою ще на 2 місяці.

Про це повідомляється на сторінці Facebook–спільноти Free Riff.

“Тільки що в ІТТ Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені клопотання про закінчення досудового розслідування та клопотання про продовження строку тримання під вартою ще на 2 місяці, наскільки нам відомо нових, так званих, доказів 0, тобто немає”, – йдеться у повідомленні.

Також активісти зазначили, що готують на 25 травня на 19:00 акцію під Офісом Президента, “де ми нагадаємо про відповідальність президента як гаранта Конституції”. “Зачитаємо та передамо текст з вимогами від захисників Андрея, Юлії та Яни, а також висловимо свої думки по цієї справі. Тож попередньо запрошуємо Вас, пізніше буде офіційний анонс”, – зазначається у повідомленні.

Зі свого боку, у Facebook-спільноті Free Kuzmenko підтвердили, що Кузьменко було вручено клопотання про продовження терміну тримання під вартою ще на 60 днів та повідомлення про завершення досудового розслідування і про те, що під Офісом Президента на 25 травня планується акція.

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