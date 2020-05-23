Данілов назвавши рівень кіберзахисту в Україні незадовільним

Рівень кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних в Україні є незадовільним.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, якого цитує пресслужба відомства.

“В умовах активізації проти нашої держави діяльності іноземних спецслужб, зокрема, розвідувальних органів Російської Федерації, посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та захист персональних даних громадян України від витоків стали пріоритетом державної політики у сфері кібербезпеки.

Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаність язаній із поширенням коронавірусу”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО також звернув увагу представників органів влади на незадовільному стані захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних та інших інформаційних масивів.