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Жириновський запропонував продати «мумію Леніна»

23.05.2020

Російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував продати за кордон муміфіковане тіло радянського вождя Володимира Леніна. Про це він написав у своєму Twitter.

«Ми могли б продати мумію Леніна. Покупці знайдуться: Китай, В’єтнам або якийсь комуніст. З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші. Ленін в хорошому стані, муміфікували всього 96 років тому», – написав Жириновський.

 

У Франції бізнесмен хоче продати картину «Джоконда». Ми могли б продати мумію Леніна. Покупці знайдуться: Китай, В’єтнам або якийсь комуніст. З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші. Ленін в хорошому стані, муміфікували всього 96 років тому.

— Володимир Жириновський (@Zhirinovskiy) May 21, 2020

Володимир Ульянов (Ленін) – революціонер, організатор Жовтневої революції 1917 року, лідер більшовиків, перший керівник СРСР. Він помер в 1924 році, з тих пір його тіло знаходиться в Мавзолеї на Червоній площі в Москві.

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