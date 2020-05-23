Жириновський запропонував продати «мумію Леніна»

Російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував продати за кордон муміфіковане тіло радянського вождя Володимира Леніна. Про це він написав у своєму Twitter.

«Ми могли б продати мумію Леніна. Покупці знайдуться: Китай, В’єтнам або якийсь комуніст. З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші. Ленін в хорошому стані, муміфікували всього 96 років тому», – написав Жириновський.

У Франції бізнесмен хоче продати картину «Джоконда». Ми могли б продати мумію Леніна. Покупці знайдуться: Китай, В’єтнам або якийсь комуніст. З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші. Ленін в хорошому стані, муміфікували всього 96 років тому.

— Володимир Жириновський (@Zhirinovskiy) May 21, 2020

Володимир Ульянов (Ленін) – революціонер, організатор Жовтневої революції 1917 року, лідер більшовиків, перший керівник СРСР. Він помер в 1924 році, з тих пір його тіло знаходиться в Мавзолеї на Червоній площі в Москві.