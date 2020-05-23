Куди податися тим, хто втратив роботу

Які затребувані нині професії можуть швидко і віддалено освоїти люди, яких скоротили або звільнили коронакризис, розмірковують експерти.

Криза, підхльоснутий пандемією коронавирусной інфекції, залишив без роботи сотні тисяч росіян. Питання, де сьогодні заробити на хліб насущний, стає актуальним все для більшого чиса наших співгромадян.

За даними аналітиків hh.ru зараз у роботодавців практично у всіх регіонах основний попит припадає на працівників сфери продажів — майже третину від загального числа вакансій, відкритих в травні. Потрібні люди на виробництво, в IT та телекомунікації — по 11% вакансій на кожну галузь. Є робота в будівництві та нерухомості, транспорті та логістиці. Затребувані робітничі професії — 9% всіх нових вакансій.

«Замикають десятку лідерів за кількістю розміщених пропозицій про роботу такі профобласті, як бухгалтерія, маркетинг, реклама та PR — по 7%», — розповіла «Росбалту» керівник прес-служби hh.ru по Північно-Заходу Ірина Жильникова.

Однак тільки 28% всіх вакансій доступні кандидатам без релевантного досвіду роботи. Інші вимагають або професійних знань і компетенцій, або якихось базових навичок і певних soft skills.

За даними за травень, найбільше вакансій, в яких не вимагають досвіду і спеціальних знань, у сфері продажів. Тут майже в 40% випадків шукають кандидатів без релевантного стажу. Найактивніше набирають співробітників у роздрібну торгівлю продовольством і товарами повсякденного попиту. Тут потрібні продавці, мерчендайзери, комірники-комплектувальники та різноробочі. Компанії з різних галузей шукають менеджерів з продажу та роботі з клієнтами — людей, які можуть принести бізнесу «швидкі гроші».

Чверть вакансій для людей без досвіду припадає на студентів і початківців фахівців. На третьому місці за попитом на «новачків»: співробітники контактних центрів, кур’єри, менеджери технічної підтримки, секретарі, персональні асистенти, адміністратори, діловоди. Приблизно 10% вакансій припадає на «робочі руки» — комплектувальники, укладальники-пакувальники, вантажники, фасувальники, оператори верстатів, збирачі, двірники. У сфері транспорту і логістики без досвіду можна влаштуватися складським працівником або водієм, у тому числі водієм-експедитором або водієм-кур’єром.

В IT влаштуватися без досвіду можна хіба що менеджером з продажу профільних послуг. Освоївши базові курси, можна отримати місце тестувальником. Але таких вакансій не сказати, щоб багато.

У сфері маркетингу шукають маркетологів, аналітиків. Правда, і тут роботодавці теж не завжди готові брати новачків. У цій сфері, як правило, важливі не тільки певні знання, але й особисті якості кандидатів.

«Ресторанний бізнес набирає кухонний персонал в медицині зростає кількість вакансій для лікарів, фельдшерів, медичних сестер, а у виробництві не вистачає інженерів і кваліфікованих робітників, яких готові навчати безпосередньо на підприємствах», — зазначила Жильникова.

За окремими професіями у квітні—травні попит на працівників без досвіду виріс в рази в порівнянні з березнем. Кількість пропозицій про роботу для комірників/комплектовщиків збільшилась на 142%, на третину зріс попит на продавців-касирів і водіїв, на чверть — на менеджерів з продажу.

«Ажіотаж навколо кур’єрів, навпаки, спав — за минулі півтора місяця було відкрито стільки ж вакансій, скільки в березні», — зауважила співрозмовниця «Росбалта».

«Що стосується зарплат, різноробочим, укладальника і пакувальникам, менеджерам з продажу без досвіду роботи у квітні—травні в середньому пропонують 40 тисяч рублів, водіям — 41,5 тисяч рублів. Помітно нижче зарплатна планка для кур’єрів — в середньому 35 тисяч рублів, комірників і комплектовщиків — 30 тисяч рублів, операторів контактних центрів — 25 тисяч рублів, продавців-касирів — 24 тисячі рублів і мерчендайзерів — 23 тисячі рублів. З іншого боку, ситуація у регіонах із зарплатами може дуже різнитися. Приміром, у Санкт-Петербурзі кур’єрам пропонують в середньому 42,5 тисячі рублів», — зазначила Жильникова.

Не виключено, що залишилися без роботи росіяни займуть місця гастарбайтерів. «Історія з епідемією вимела з ринку праці більшість мігрантів. Можна припускати, що саме в тих галузях, де до коронавіруса працювали переважно робітники-мігранти, буде попит на працівників вітчизняних, як це вже відбувається в США», — зазначив заступник Директора Центру трудових досліджень ВШЕ Ростислав Капелюшников.

Універсальної поради для тих, хто залишився у цей складний час без роботи, бути не може. Однак перш ніж записуватися на популярні нині онлайн-курси, особливо платні, краще всього перевірити, чи є в цієї сфері зараз робота, і які вимоги пред’являють до кандидатів.