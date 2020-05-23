Соловйов спробував викрити в брехні дівчину, рассказавшую про допомогу держави у США

Соловйов спробував викрити в брехні дівчину, рассказавшую про допомогу держави в США. І ось що сталося.Пропаганда трудиться, не покладаючи рук, намагаючись довести неможливе — що «у нас» не гірше, ніж «у них».

Телепропагандисту Володимиру Соловйову не сподобалося відео з TikTok російської дівчини з Нью-Йорка. Вона розповіла на камеру, як влада США допомагають людям під час пандемії. Соловйов в програмі на YouTube «Соловйов LIVE» назвав її «радісною дурепою», а її розповідь — маячнею.

Треба зауважити, що у дівчини, її звуть Лера, виходило безліч відео про життя в США, але Соловйов звернув увагу саме на відео, де розповідалося про допомогу американським властям своїм громадянам.

«Росіянка, яка розповідає нам, як добре в Америці, як вона щаслива, як всім роздають гроші. Подивіться на цю радісну дурочку… Дівчинка виявилася звичайною брехухою. Думає, що заробить собі якісь очки», — сказав Соловйов.

Сама Лера зазначила, що в її словах на який потрапив у поле зору Соловйова відео не було ніякої брехні – всі дані вони брали з місцевих джерел і у працівників соціальних служб.

«Я просто хотіла показати, як допомагають громадянам країни, де я живу. Але мені почали прилітати звинувачення в тому, що я у своєму відео з TikTok не навела жодних доказів, про щось не згадала. Вибачте, але це абсурд».

У новому відео дівчина детально розповіла про те, як видають гроші в Нью-Йорку. За її словами, крім виплат від держави, людям допомагають орендодавці, які скасували плату за житло або зробили знижку на оренду.

Дівчина також розповіла, що не спростовувала штрафи за недотримання карантину в США, які дійсно є, але вони стосуються тільки тих, хто заражений коронавірусом і виходить на вулицю, знаючи про діагноз.

Загалом, російський телепропагандист, що звинувачує когось у брехні, це вже смішно і тупо. Тупіший тільки примудритися набрехати навіть звинувачення у брехні.

Зрозуміло, що кремлеботам всіх мастей і рангів зараз поставлено завдання: крім традиційного брехні про інших аспектах боротьби з епідемією в Росії і світі, «відпрацьовувати» інформацію про порівнянні допомоги держави «у нас» і «у них». Тому що російські влади виглядають жадібними і байдужими до проблем громадян навіть на тлі деяких розвиваючих країн, що входять в G20, не кажучи вже про розвинутих країнах світу.

Це і зрозуміло, адже скільки не пояснюй по телевізору, що в США все погано з епідемією коронавіруса, але там пристойні гроші дали багатьом людям. А найбільша грошова допомога в Росії від держави обчислюється 10 тисячами рублів дітям. Причому чомусь до 16 років. Як ніби в 16 вони вже припиняють є і йдуть на роботу. При цьому ці 10 тисяч ще ніхто не бачив, виплати обіцяні лише з 1 червня.

У США, якщо говорити тільки про одноразових виплатах, видали $1200 на людину, $2400 на сімейну пару або $3000 на сім’ю з чотирьох осіб. Людям з високими доходами виплати не передбачені. Загальна ціна фінансової допомоги у зв’язку з коронавірусом економіці та громадянам від влади США складе $6 трлн. Це більш 30% відсотків ВВП США (Якщо брати за основу показник за 2019 рік — 21,2 трлн доларів. Зараз, через пандемію, ВВП США менше, а значить і частка виділених грошей більше).

Росія зарезервувала на всі антикризові та противоэпидимеские витрати 1,4 трлн рублів, що становить приблизно 1,2% від ВВП.

Простіше кажучи, в порівнянні з США (навіть не в грошах, а в частках), росіянам їх влади виділили приблизно нічого.

І Володимир Соловйов та інші «промивачі мізків» можуть у своїх пропагандистських потугах вивернутися навиворіт, але ці цифри говорять про ставлення до громадян в різних країнах приблизно все.