Ілон Маск не вірить у “липову” статистику по коронавирусу в США

Бізнесмен вважає, що підрахунки заражених стали ненадійними з середини квітня. Тоді почали враховувати пацієнтів з симптомами, схожими з COVID.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск впевнений, що підрахунки числа хворих коронавірусом в США стали ненадійними з середини квітня, коли в загальну статистику почали вносити пацієнтів з симптомами, схожими з COVID-19. Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg Businessweek, яке було опубліковано 22 травня.

“Я вважаю, статистика стала ненадійною, коли вони почали вносити тих, кому COVID не підтверджували тестом, а просто ставили симптоми, схожі з COVID. Статистика стала липової, ймовірно, десь у середині квітня. Симптомів, схожих з COVID, близько сотні. По суті – що завгодно”, − підкреслив Маск.

При цьому він зазначив, що серед співробітників SpaceX не було серйозних випадків зараження.

“SpaceX весь цей час продовжувала працювати, оскільки ми підпадаємо під винятки, пов’язані з національною обороною. У нас протягом всієї пандемії працювали повний день вісім тисяч осіб. І у нас нуль серйозних випадків зараження або смертей, незважаючи на роботу в Лос-Анджелесі, Техасі, Флориді. Приблизно така ж ситуація (у Tesla) в Китаї, де сім тисяч чоловік”, − зазначив бізнесмен.

За його словами, “коли все вляжеться, стане очевидно, все це було набагато меншою проблемою, ніж люди думали”.

Раніше Маск активно закликав до якнайшвидшого скасування обмежувальних заходів, введених в США з-за пандемії. Зокрема, він заявив, що планує перенести штаб-квартиру і всі нові проекти Tesla з Каліфорнії в Техас або Неваду через санітарних обмежень на тлі COVID-19.