В Україну спецрейсом повернулися ще 194 людини з США

В Україну з США спеціальним комерційним рейсом повернулися 194 громадянина. Вони прилетіли до західного узбережжя. Рейс вилітав з Сіетла.

Про це повідомила прес-служба посольства України в США.

«194 пасажира повернулися додому комерційним спецрейсом з США. Літак доставив громадян, які перебували на західному узбережжі. Спецрейс здійснювався з р. Сіетл, шт. Вашингтон», — йдеться в повідомленні.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України у США

У посольстві підкреслили, що це вже восьмий спецлітак з США в Україну.

Також це перший в історії українських авіаліній літак з Сіетла.