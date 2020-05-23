Діти перебуватимуть у дитсадках без масок — Степанов

Під час брифінгу 23 травня голова Моз Максим Степанов розповів, що після відкриття дитячих садків з 25 травня,в тих регіонах, де це дозволяє зробити епідситуація, діти будуть перебувати в них без масок.

Глава МОЗ перерахував вимоги до дошкільним установам. Дітям на вході будуть міряти вимірювати температуру, якщо вона вище 37,2, то в садок не допустять.

Заборонено використовувати м’які іграшки, килими з довгим ворсом. Тверде мило повинні замінити на рідке. Замість багаторазових рушників використовувати одноразові паперові. Заходи проводити без глядачів і не більше однієї групи.

При цьому інформацію про те, що діти повинні перебувати у приміщенні в масках, він назвав чутками.