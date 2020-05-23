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У Києві коронавірусом захворіли ще 47 осіб: названо найбільш небезпечний район

23.05.2020

У Києві за минулу добу коронавірусом (COVID-19) заразилися 47 осіб, серед них – 14 медиків. Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих.

Всього в столиці – 2569 підтверджених випадків захворювання, повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

Захворіли:

  • 29 жінок у віці від 18 до 63 років

  • 16 чоловіків у віці від 32 до 74 років

  • 2 хлопчика, якому 7 і 14 років

Одужали за добу 13 осіб. Всього коронавірус подолали 351 мешканець столиці. В лікарні столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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