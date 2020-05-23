Ніякого аспірину або анальгіну: лікар з лікарні Путіна зробила важливе попередження для хворих COVID-19

Одним з характерний ознак коронавирусной інфекції є підвищення температури тіла людини, для зниження якої пацієнтами часто використовуються такі добре відомі ліки, як аспірин або анальгін.

Але такий вибір є вкрай невдалим, вважає завідуюча психоневрологічним відділенням ФГБУ «Поліклініка № 4» управління справами президента РФ, лікар-невролог Ірина Вереютина, передає Forbes.

«Нестероїдні протизапальні засоби тут неприйнятні — ні аспірину, ні анальгін», — констатувала медик.

За словами Вереютиной, для зниження температури при зараженні коронавірусом правильніше застосовувати парацетамол.

Як відомо, лікарі за кордоном також рекомендують використовувати при лікуванні симптомів коронавирусной інфекції парацетамол (поряд з ібупрофеном). При цьому зазначають: внутрішньовенне введення препарату сприяє сильного зниження тиску. У таблетках даний медикамент здорові люди можуть приймати для зниження температури без побоювань. Головне, не перевищувати дозу.