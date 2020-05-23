В Києві з 23 травня послабили карантин: коли запустять транспорт і відкриють садки

У Києві дозволили відновити роботу метро, наземного громадського транспорту і магазинів. Також до відкриття готуються дитячі садки, готелі і ринки.

Про це стало відомо за підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій КМДА. Рішення прийняли виходячи з тижневої динаміки захворюваності в столиці.

Так, з 23 травня у Києві дозволили:

Роботу наземного громадського транспорту з 12:00 при умові перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Роботу магазинів до 1000 кв. метрів

З 25 травня в столиці запрацює:

Метро в звичайному режимі

Всі ринки, сільськогосподарські ярмарки

Спортивні і дитячі майданчики в парках, скверах

Дитячі садочки та готелі в Києві готуються до відкриття з 1 червня.

За висновком комісії ТЕБ та НС, епідеміологічна ситуація в Києві відповідає нормам, встановленим Міністерством охорони здоров’я, і дозволяє перейти до другого етапу ослаблення обмежень.

Нагадаємо, що з 23 травня в Києві планувалося розпочати наступний етап ослаблення карантинних обмежень. Проте у Міністерстві охорони здоров’я 22 травня заявили, що столиця і ще 11 регіонів України не відповідають критеріям послаблень другого етапу обмежень.

З трьох критеріїв Київ не відповідають лише одному – кількості хворих на 100 тисяч жителів міста. Як розповів мер столиці Віталій Кличко, це зумовлено спалахом тиждень тому в Дарницькому дитячому інтернаті для дівчаток. Однак за останні 6 днів захворюваність була в межах визначеної урядом норми.