В Грузии на забытой стоянке нашли несколько десятков уникальных автомобилей

ремя о времени в разных уголках мира находят заброшенные стоянки, склады и гаражи с десятками или даже сотнями уникальных автомобилей. Многие из них, от длительного пребывания под открытым небом, превращаются в груду металла, потеряв былую ценность. Именно такую стоянку обнаружили в одном из городов Грузии, сообщает издание Carakoom.

На площадке в несколько гектаров собралось множество старой техники, которой по-видимому давно уже никто не интересуется. Помимо привычных автомобилей здесь можно найти уникальные экземпляры. В их числе военный внедорожник Volkswagen Iltis, армейский полноприводный грузовик MAN KAT, автовышки на шасси ГАЗ-53, топливозаправщик на базе КрАЗ-258В1. Самым же уникальным экземпляром среди габаритной техники на этой стоянке является пожарная лестница Fireliner Westland, которая была выпущена тиражом в 5 экземпляров.





В ряды грозной техники затесались и несколько белоснежных лимузинов Lincoln Town Car, седаны этого же производителя и советский раритетный ГАЗ-13 «Чайка», который, к слову, находится в довольно неплохом состоянии.



