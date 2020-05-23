«Я — чесна людина»: «житомирський стрілець» розповів у суді про події кривавої ночі

Влаштував масовий розстріл в Житомирській області Анатолій Захаренко на суді розповів, що знав убитих багато років. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Teza.

«Кого знав п’ять років, кого десять, кого ще більше», — заявив він.

За словами стрілка, у нього виникла сварка з гостями і йому погрожували. Потім він узяв рушницю і почав стріляти.

«Їх було вісім, а я — один. Коли все скінчилося, я не ховався, хоча міг. Подзвонив в органи і чекав, коли за мною приїдуть. Я міг і не повідомляти про все, але я — чесна людина», — додав Захаренко.

Суддя пішов у дорадчу кімнату. Суд обирає «житомирському стрілку» запобіжний захід. Адвокат просить домашній арешт. Вона показала медичну довідку про хвороби серця та про вогнепальне поранення правої руки. Прокурори просять для Захаренко утримання під вартою без права застави.