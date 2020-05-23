Поліція затримала 19 учасників акції під офісом Медведчука

За порушення громадського порядку затримали 19 учасників акції під офісом голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Факт вибуху, про що повідомляли ЗМІ, поліція спростувала.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, пише “Укрінформ”.

«Факт вибуху ми спростовуємо, ніякого вибуху не було. Там відбувалася акція, активісти попалили фаєри. Загалом за порушення громадського порядку було затримано близько 19 осіб, зараз вони знаходяться у Печерському управлінні поліції. З’єднання ясовуємо всі обставини», – повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як повідомляв Укрінформ, офіс глави партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука на вулиці Велика Васильківська, 23-б, у Києві закидали петардами і димовими шашками. Акцію протесту влаштували активісти “Національного корпусу”. Вони вимагали від Мін’юст юсту звернути з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради та від СБУ – розпочати провадження проти очільників політсили.