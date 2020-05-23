Франція запровадить 14-денний карантин для усіх, хто прибуває з Британії

Франція у відповідь на дії Британії запровадить двотижневий карантин для усіх, хто прибуває з Британії, починаючи з 8 червня.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ВВС.

Франція у відповідь на рішення британського уряду про двотижневий карантин для всіх, хто прибуває в країну, запровадить дзеркальний захід – зобов’язання про 14-денну самоізоляцію для усіх, хто прибуває до Франції з Британії, починаючи з 8 червня.

“Мандрівники з Британії, незалежно від їхнього громадянства, повинні будуть проходити 14-денну самоізоляцію з моменту набуття чинності вимоги Британії про 14-денну самоізоляцію”, – йдеться у повідомленні офіційного Twitter посольства Франції у Британії.

#quarantine « Les voyageurs en provenance du 🇬🇧, quelle que soit leur nationalité, seront invités à effectuer une quatorzaine lorsque la mesure britannique de quatorzaine, annoncée ce soir, entrera en vigueur.» #quarantaine #COVIDー19 pic.twitter.com/U1ualAAK5q

— French Embassy UK (@FranceintheUK) May 22, 2020

В уряді додали, що застосовуватимуть такі заходи щодо усіх країн, які вимагатимуть карантину після прибуття на їхню територію.