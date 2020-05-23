Російський уряд продовжує грати в інтересах великих банків

Російський уряд, пропонуючи допомогу, продовжує грати в інтересах великих банків.

У Держдумі у другому читанні прийняли правильний законопроект, який дає орендарю право розривати договір, якщо орендодавець не йде на поступки і відмовляється знижувати плату за оренду.

Історія правильна, але, як звичайно, важливі деталі.

У самий останній момент з’явилася поправка, за якою право на розірвання отримали не всі, а тільки малий і середній бізнес, що працює в галузях, що постраждали від коронавіруса (близько 20% від усіх підприємств).

Законопроект, який міг бути реально корисним, в остаточному вигляді продавили виключно в інтересах дружніх Кремлю великих банків, яким важливо, щоб люди платили, а з яких коштів — неважливо.

У Кремля була можливість допомогти бізнесу істотними послабленнями — податковими канікулами і т. д., а великим банкам дати дешеві гроші і оздоровити галузь. Але тепер єдиний вихід — почати субсидувати великі мережі.

Це набагато складніше організувати і, швидше за все, це викличе черговий бардак в управлінні (як з виплатами медиками) і призведе до нових банкрутств. А значить, тисячі людей залишаться без роботи і засобів до існування.

Андрій Пивоваров, директор «Відкритої Росії»