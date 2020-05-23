Перевірка температури, дезінфекція та маски: Які зміни чекають метро Києва після відкриття

У Києві з 25 травня відновить роботу метрополітен, але пускати пасажирів з підвищеною температурою і без масок туди не будуть.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Вагони столичного метро будуть дезінфікувати під час заходів поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування. Кожні 3 години буде проводитися дезінфекція зупинок, приміщень станцій для пасажирів на платформах, вестибюлів і приміщень станцій метро. Також буде відбуватися обробка перед відкриттям станцій метро.

На вході в метро пасажирів перевірятимуть, у разі візуального виявлення ознак ГРВІ, буде проводитися температурний скринінг. В метро не будуть пускати людей з температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання.

Люди повинні дотримуватися дистанцію не менше 1,5 метра, перебуваючи в чергах у каси термінали самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій. Щоб не допускати скупчення, кількість пасажирів на станціях будуть обмежувати. Пасажирів у метро будуть інформувати щодо встановлених протиепідемічних обмежень.

Відзначається, що водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал будуть забезпечені засобами індивідуального захисту і начальство буде контролювати стан їх здоров’я. До роботи не повинні допускати людей з ознаками респіраторного інфекційного захворювання і тих, хто повинен знаходитися на самоізоляції.