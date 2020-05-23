Ізраїльський медик заявив, що 85% людей заражаються COVID-19 від 5% інфікованих, які нехтують заходами безпеки

Основним захистом від коронавіруса в суспільстві є дотримання соціальної дистанції і використання антисептиків.

Про це заявив ізраїльський експерт в області пацієнт-менеджменту Роман Гольдман в інтерв’ю виданню «Гордон«.

Гольдман повідомив, що, згідно з розслідуванням, в Ізраїлі перший пацієнт, заражений коронавірусом, з’явився в кінці січня.

«В мікробіології є таке поняття супер-спредорс – це люди, які швидко заражають оточуючих, тому що нехтують методами профілактики. Так от, встановлено таке співвідношення: 5% інфікованих супер-спредорс, які не дотримуються жодних заходів безпеки, заражають 85% людей», — розповів медик.

Він зазначив, що в громадському транспорті складно стежити за тим, щоб заходи безпеки всіма дотримувалися, тому самі пасажири повинні відповідально підходити до цього питання.

Гольдман додав, що соціальна дистанція необхідна, але вона не може гарантувати, що пасажир не заразиться коронавірусом, прихилившись до поруччя або дверної ручки. Тому важливо, щоб всі користувалися антисептиками.

Також медик впевнений, що не варто витрачати гроші на поїздки за кордон і краще зараз відпочивати вдома. На його думку, варто перенести відпустку на наступний рік, поки не проясниться картина з COVID-19 і не з’явиться вакцина.