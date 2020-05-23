Пив вино і вимагав Бузову: силовики знешкодили дивного загарбника банку в Москві

Злочинця, який захопив відділення «Альфа-банку» на Земляному валу в Москві, нейтралізували. Про це повідомив Telegram-канал «Раніше всіх. Ну майже».

«Загарбник відділення „Альфа банку“ в центрі Москви затримано, вибухового пристрою не виявлено, при ньому був муляж», — йдеться у повідомленні каналу.

Як повідомили на Telegram-каналі Mash, група захоплення увійшла в будівлю через чорний вхід. Також відомо, що перед затриманням він вимагав привезти в банк співачку і телеведучу Ольгу Бузову, яка нібито повинна була щось прояснити, а під час розмови «по душах» зі своїм єдиним заручником пив вино.

«Він хоче бачити співачку і поговорити з нею, тому що „вона у нього щось вкрала“, — йдеться у повідомленні каналу.