Шмигаль здійснює економічний злочин — думка

Прем’єр Денис Шмигаль плавно рухається до звільнення. Не те щоб він зробив щось непотрібне. Немає. Він не зробив нічого потрібного.

А під час економічної кризи це прирівнюється до економічного злочину.

Досвід розвинених економік свідчить одне і те ж: вони вкидають трильйони доларів в зупинилася економіку. Ці гроші покликані буквально згоріти, щоб не дати згаснути вогню втратили інтерес топках економік.

Але у держави Україна немає резервних мільярдів. А що стосується підходу «надрукувати і пустити в оборот» — це теж неможливо. Впирається Нацбанк, за яким стоїть МВФ і Світовий Банк.

І якщо сам по собі НБУ ще півбіди, то глитаї – це нездоланна перешкода для української влади.

Отже, від держави грошей не буде. Про зовнішніх вливань під час кризи теж не йдеться. Тому надія України лежить в цілком очевидному напрямку. Це розвиток з опорою на власні сили.

Єдине, чим може допомогти в цьому зв’язку держава, — це не заважати. А якщо влада вже сильно захоче допомогти, то вона може створити умови для бізнесу і наростити кредити.

Давайте не будемо про умови, тут все дуже погано. Давайте подивимося, як влада може наростити видачу кредитів.

Перше ж питання – навіщо вони потрібні? Тут все дуже просто. Використовуючи кредити, бізнес здатний розвиватися в кілька разів (!) швидше, ніж просто за свої гроші. Тому якщо ми хочемо швидкого зростання економіки (а ми ніби хочемо) – потрібно створювати кредитний бум.

Але в Україні з кредитним бумом поки що погано. Наша ситуація більше схожа на кредитний пук. І знову на нашому шляху стоїть Нацбанк. Але ! — не тільки він.