Підозри нападникам на Стерненко складені так, щоб звинуватити його в умисному вбивстві

Одеського активіста Сергія Стерненко підготували підозру. Про це він написав на своєму Telegram-каналі. За даними ZN.UA до кінця травня йому вручать підозра, яке вже погодив прокурор Бозовуляк, за статтею 115 (умисне вбивство) та 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Про це повідомляє сьогодні видання.

Раніше 23 квітня підозри були відправлені А. Исайкулу і родичам загиблого В. Кузнєцова. Їх підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ.

У розпорядженні редакції опинився документ. Очевидно, що в текстах підозр за статтею хуліганство не зазначені у повному обсязі поранення учасників цих драматичних подій. Зокрема, поранення в серце Кузнєцову, і не вказано поранення долоні Стерненка.

На думку наших джерел в ОДУ, «це означає, що слідчий готує Стерненку підозра в тому, що він напав на Кузнецова і завдав удару в серце, а потім сам себе порізав, таким чином прокурор і слідчий хочуть вийти на умисне вбивство».

Не зрозуміло, як це стикується з фактом того, що Кузнєцов був живий ще на стриме, а Стерненко сам йому викликав швидку і не тікав з місця події, і знімав стрім з місця. Це, на думку адвокатів Стерненка, відображає який-небудь умисел на заподіяння вбивства.











Видання нагадує, що 22 травня одеського активіста Сергія Стерненко підготували підозру.

За даними ZN.UA до кінця травня йому вручать підозра, яке вже погодив прокурор Бозовуляк, за статтею 115 (умисне вбивство) та 263 (незаконне поводження зі зброєю).

За словами Стерненка, його заздалегідь вважають винним в умисному вбивстві.

Також Стерненко повідомив, що 21 травня він отримав лист з постановою, яким прокурор Бозовуляк (нещодавно призначений у виробництві Стерненко старшим групи прокурорів) «абсолютно невмотивовано (без будь-якого обґрунтування) відмовив йому як потерпілому в ознайомленні з матеріалами».