США оголосили грант на «викриття дезінформації» російського охорони здоров’я.

У Держдепартаменті США вирішили виділити грант тим, хто викриє дезінформацію охорони здоров’я в Росії».

Переможцю дадуть $250 тис. Він повинен буде підготувати доповідь про «кампанії з дезінформації» в СРСР і Росії і «боротьбі з цими кампаніями».

Посольство РФ в США засудила цю ідею й дорікнуло Вашингтон «у пошуках зовнішнього ворога в період важкої глобальної епідемії». На думку дипвідомства, замість того, щоб визнати власні недоробки, американські власті хочуть «покласти повністю або частково провину» на інші країни.

Нагадаємо, The New York Times і Financial Times повідомляли, що влада Росії занижують дані про померлих від коронавірусом. За даними журналістів, жертв інфекції в країні може бути на 70% більше, ніж в офіційній статистиці. Віце-прем’єр Тетяна Голікова ці звинувачення відкинула.