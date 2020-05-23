Є натяк на самогубство: про що перед смертю писав нардеп Давиденко в Facebook

Колеги нардепа Валерія Давиденко, якого знайшли мертвим, збираються тримати розслідування під контролем

Останнім записом перед смертю на сторінці в Facebook народного депутата Валерія Давыденка, якого сьогодні виявили мертвим у власному офісі, була замітка про роботу на його окрузі.

«Буду і далі допомагати медикам округу, щоб підтримати їх у нелегкій боротьбі з пандемією», — йдеться у публікації.

Днем раніше нардеп публікував пост-привітання до Дня вишиванки, додавши яскраві фото в народних костюмах.

Як розповів колега загиблого Сергій Шахов, версія про суїцид Давиденко не має підстав. За його словами, чоловік був дуже життєрадісною людиною, з гумором ставився до всього, дуже любив свою дружину і дітей.

«Я абсолютно не вірю у версію самогубства, він людина абсолютно не суїцидальний, — заявив Шахов «Країні». — Я вважаю, що він просто не міг застрелитися. Це явно вбивство».

Також нардеп додав, що Давиденко не скаржився «ні на загрози, ні на стеження». А на останньому засіданні, 20 травня, перебував у доброму гуморі.

Колега Давиденко з депутатської групи «Довіра» Олександр Сухов написав у Facebook, що нардепи будуть тримати розслідування трагічної загибелі парламентарія під контролем.

«Страшна звістка про загибель нашого колеги, друга, просто приголомшила, — йдеться в його повідомленні. — Правоохоронні органи повинні провести детальне розслідування і встановити причини смерті народного депутата. Ми будемо контролювати хід розслідування».