У Миколаєві дівчинка впала в алкогольну кому у дворі школи

У Миколаєві лікарі намагаються врятувати 15-річну дівчину, яку без свідомості знайшли на території школи в стані алкогольної коми.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Так, на території школи №10 на вулиці Південній знайшли без свідомості 15-річну дівчинку, яку кинули тікають друзі. Правоохоронці приїхали на місце після повідомлення про незаконне розпиванні спиртних напоїв дітьми на території навчального закладу.

“Прибулі на місце правоохоронці виявили дівчинку приблизно 15 років, що лежить на землі без свідомості. Поруч з нею нікого не було… Побачивши патрульний автомобіль, інші підлітки розбіглися. На місце була викликана бригада швидкої допомоги”, – зазначено в повідомленні.

Жінку госпіталізували в Миколаївську обласну дитячу лікарню. Зараз лікарі продовжують боротися за життя і здоров’я підлітка.