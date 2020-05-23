В Україну з Карибських островів повернулися 600 моряків — членів екіпажів круїзних лайнерів

В Україну продовжують повертатися наші співвітчизники, які застрягли за кордоном під час карантину у зв’язку з коронавірусом.

У суботу, 23 травня, в Україну повернулися 600 членів екіпажів круїзних лайнерів компанії «Royal Caribbean». Про це в Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За минулу добу ще по 500 чоловік взяли аеропорт «Бориспіль» і аеропорт «Київ». Люди повернулися з Тараза, Тунісу, Сіетла і Таллінна.

Усі прибулі встановили мобільний додаток «Дія будинку» і зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.