У Бердянську водій з серцевим нападом розбив три машини і помер

У суботу, 23 травня, в Бердянську сталося смертельне ДТП — водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з іншими машинами.

Аварія в Бердянську сталася на проспекті Західному.

Поліцейські встановили, що 55-річний водій автомобіля «ЗАЗ» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся спочатку з автомобілем Ford, а потім з автомобілем Nissan.

За результатами експертизи водій автомобіля «ЗАЗ» помер від гострої коронарної недостатності. Водії і пасажири інших машин, які потрапили в це ДТП не постраждали.

Поліція просить всіх свідків аварії або водіїв машин, які мають відеозаписи цього ДТП звернутися за телефонами: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.