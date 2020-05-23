У Вінницькій області група лісорубів завдала збитків на 3 млн гривень

У Вінницькій області Служба безпеки України затримала організатора групи, що має відношення до незаконної вирубки понад 200 цінних порід дерев для продажу. Сума збитку, яку зловмисники завдали державі становить понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, п’ять жителів регіону налагодили схему нелегального збуту лісосировини. Співробітники СБУ задокументували факт вирубки зловмисниками дубів на території Вінницького району для продажу місцевим комерсантам.

За непритягнення до кримінальної відповідальності організатор нелегального бізнесу запропонував гроші чиновнику «Держекоінспекції» і співробітника спецслужби, які відразу повідомили своєму керівництву про здобутий «пропозиції». Оперативники СБУ затримали лідера групи при спробі передачі хабара.

За 5 тис. американських доларів фігурант намагався уникнути відповідальності.

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.