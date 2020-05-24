В селі в Київській області з’явився гицель, який труїть і відстрілює бездомних тварин

В селі Мархалівка на Київщині з’явився гицель, який, за словами місцевих, зброєю та отрутою

Кияни стурбовані появою доґхантера після жорстокого вбивства пса на Печерську

знищує безпритульних тварин. Цією справою зацікавилася поліція.

Місцева мешканка розповідає, що шматок свинцю витягли з лапки собаки Дружка. Каже, щодня приносила собаці їжу. «Коли я підійшла до нього, побачила окрававленую лапу. Перше, що з’явилося: це сльози і питання: чому, навіщо?», — каже Леся Мартиненко .

Леся відвезла пса на операцію: у нього великі шанси на відновлення лапи. Ветеринари кажуть, так щастить далеко не всім. «У разі попадання такого предмета в спинно-мозковий канал він травмує до інвалідизації тварини», — каже ветеринар Іван Стойков. Незважаючи на травмований таз і прострелену задню лапку віру в людей Дружок не втратив, дозволяє себе гладити і лащиться.

Про знущання над тваринами в Мархаловке розповідає ще одна місцева жителька — Ілона. Кілька років тому її собаку отруїли злочинці, щоб пограбувати будинок — зараз вони за ґратами. Але сьогодні, каже жінка, історія повторюється. І з-за нового доґхантера в селі розбудовується ще більше: «Завелося в селі чудовисько, яке стріляє по котам, просто вбиває котиків, стріляє з пістолета по собакам».

За фактом жорстокого поводження з тваринами відкрили кримінальне провадження. За знущання загрожує до трьох років в’язниці.

Автори: Вікторія Ковцун, Андрій Сокуренко.