Вчені: пацієнт з коронавірусом не заразний через 11 днів з початку хвороби

Пацієнти, у яких тест на коронавірус показав наявність інфекції, не є заразною через 11 днів з моменту зараження.

До такого висновку прийшли вчені в Сінгапурі, пише газета The Straits Times.

Так, дослідники стверджують, що якщо тест на коронавирусную інфекцію позитивний, то це не означає, що інфікований пацієнт є переносником вірусу. Це пов’язано з тим, що тест лише частково визначає геном вірусу, який може вже до моменту перевірки бути нежиттєздатним.

У свою чергу виконавчий директор Національного Центру інфекційних хвороб Лео Йі Синь стверджує, що у дослідників «достатньо доказів того, що людина не заразна через 11 днів».

Тим не менш, в публікації йдеться, що люди зі зниженим імунітетом можуть бути винятками з цього правила 11 днів».