Момент катастрофи пасажирського літака в Пакистані потрапив на відео

Момент катастрофи пасажирського літака Airbus A320 в Пакистані потрапив на запис камери спостереження в місті Карачі.

Відео опублікувала в Twitter журналіст місцевого телеканалу Гарида Фарукі

На записі видно, як літак стрімко знижується над житловим районом міста.

Потім повітряне судно ховається за будинками, після чого в небо піднімаються клуби диму і вогню від вибуху.

— Gharidah Farooqi (@GFarooqi) May 22, 2020