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Момент катастрофи пасажирського літака в Пакистані потрапив на відео

24.05.2020

Момент катастрофи пасажирського літака Airbus A320 в Пакистані потрапив на запис камери спостереження в місті Карачі.

Відео опублікувала в Twitter журналіст місцевого телеканалу Гарида Фарукі

На записі видно, як літак стрімко знижується над житловим районом міста.

Потім повітряне судно ховається за будинками, після чого в небо піднімаються клуби диму і вогню від вибуху.

Another CCTV video of #PlaneCrash from another angle #Karachi #Airbus320 #PK8303 pic.twitter.com/nDmoQ6QhXD

— Gharidah Farooqi (@GFarooqi) May 22, 2020

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