Кількість заражених COVID-19 в Білорусі зросла до 35 244 осіб, з них 941 випадок, виявлений за останні добу; 4 хворих померли.

Про це повідомляє Интерфакс-Запад з посиланням на міністерство охорони здоров’я республіки.

Повідомляється, що в Білорусі станом на 23 травня зареєстрували вже 35 244 зараження коронавірусом, приріст за останній день становив 941 випадок. При цьому за останню добу померло 4 людини.

Видужали й виписані 13 528 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. За даними Моз Білорусі, вже проведено 434 618 тестів на коронавирусную інфекцію.