Розслідуванням смерті депутата Давиденка зайнявся Офіс генпрокурора

На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група поліції

Кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата України Валерія Давиденко відкрито за статтею про умисне вбивство. Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 1 ст. 115 КК України.

«Сьогодні, 23 травня в 18:29 в одному з офісних приміщень Києва прибиральниця виявила в туалеті без ознак життя народного депутата України Валерія Давиденко з вогнепальним пораненням голови. Поруч з тілом знайшли пістолет», — повідомили в прокуратурі.

На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Огляд місця події здійснюється з участю представників столичної прокуратури та Офісу генерального прокурора.

Тривають першочергові слідчі дії для з’ясування обставин.