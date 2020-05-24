Москва, залиш нас у спокої.Жителі НАО не хочуть об’єднуватися з Архангельської областю

«Москва, залиш нас у спокої, будь ласка»

Влада зіткнулася з несподіваним протестом жителів НАО: вони не хочуть об’єднуватися з Архангельської областю

Жителі Ненецького автономного округу (населення — 44 тис. чоловік) вже кілька днів влаштовують акції протесту проти об’єднання з Архангельської областю (населення — 1,1 млн осіб). Найближчим часом вони мають намір направити на ім’я президента Росії Володимира Путіна лист з вимогою відмовитися від ідеї злиття регіонів. Жителі НАО побоюються, що при створенні нового суб’єкта вони втратять більшість своїх пільг, а ненці втратять свою ідентичність. Проти ідеї злиття регіонів майже одноголосно виступили навіть місцеві єдинороси з окружного парламенту. Т.в.о. голови НАО Юрію Бездудному не вдалося переконати представників «Єдиної Росії», з-за чого сьогодні в Нарьян-Мар з Москви терміново вилетів секретар генради правлячої партії Андрій Турчак.

Акція протесту в Нарьян-Марепредоставлено Тетяною Антипиной

На думку експертів, протести в НАО можуть створити небезпечний для влади прецедент, коли регіон відкрито відкине ініціативу, спущену з Москви, що в подальшому може послужити прикладом для інших суб’єктів. Крім того, як вважають політологи, насильне об’єднання НАО і Архангельської області може негативно позначитися на результатах виборів глави Архангельської області, де основним претендентом на перемогу вважається ставленик Кремля Олександр Цибульський. В адміністрації президента в свою чергу вважають, що перемогу Цибульського нічого не загрожують, а протести у НАО не зроблять істотного впливу на процес об’єднання, ні на губернаторські вибори. Подробиці — в матеріалі Znak.com.

Робоча група перетворилася на закритий клуб»

Напередодні в Нарьян-Маре пройшла закрита зустріч депутатів фракції «Єдина Росія» Заксобранія НАО з т.в.о. голови округу Юрієм Бездудным. Приводом для зустрічі стало те, що члени робочої групи одностайно проголосували «проти» злиття регіонів. На зустрічі Бездудного та депутатів від ЕР 9 з 11 парламентаріїв знову висловилися проти об’єднання НАО і Архангельської області. Умовити депутатів правлячої партії змінити своє рішення Юрію Бездудному не вдалося. «Сімейні узи і родові скріпи виявилися сильнішими партійних інтересів», — пояснює політолог Катерина Курбангалеева.

Сьогодні в Нарьян-Мар з Москви вилетів секретар генради «Єдиної Росії», віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак. Про це нашому виданню розповіли відразу три джерела. «Він прилетів не як особа партії, а як віце-спікер, — запевняє один із співрозмовників Znak.com. — У нього немає мети „ламати“ єдиноросів, тому що це безглуздо, він переговорить, уточнить ситуацію». «Варто державне завдання (з об’єднання суб’єктів. — Прим. ред.), цю задачу треба донести до НАО. В регіон не може прилетіти [спікер ради федерації Валентина] Матвієнко або [Володимир] Путін. Тому летить Турчак», — пояснює наш співрозмовник.

Про майбутнє об’єднання двох регіонів стало відомо 13 травня, коли т.в.о. губернатора Архангельської області Олександр Цибульський та т.в.о. голови Ненецького автономного округу Юрій Бездудный підписали меморандум про намір об’єднати суб’єкти. У меморандумі сказано, що таке рішення було прийнято з урахуванням «історичного, культурного та територіальної єдності Архангельської області і Ненецького автономного округу».

Єдинороси — далеко не єдині, хто виступає проти злиття НАО і Архангельської області. Коли НАО тільки оголосили про збір думок і пропозицій з питання об’єднання з Архангельської областю, учасники робочої групи «практично одноголосно відзначили вкрай негативні настрої жителів регіону» — так було сказано на сайті адміністрації НАО. Потім стало відомо, що зі складу робочої групи вийшли депутат окружного парламенту Андрій Ружников і депутат ради Заполярного району Кирило Фролов, президент Асоціації ненецького народу «Ясавэй» Юрій Хатанзейский взяв самовідвід, відмовившись очолювати одну з підгруп.

сторінка Катерини Курбангалеевой в Facebook

«У робочій групі збирають пропозиції щодо розвитку нового суб’єкта. Тобто інших точок зору не було, фактично нам сказали, що все вже вирішено. Але нам не потрібен новий суб’єкт, ми хочемо жити в своєму», — розповів Znak.com депутат окружного парламенту від партії «Батьківщина», голова регіонального відділення «Бойового братства» Андрій Ружников. За його словами, ветерани бойових дій та інші жителі НАО побоюються, що в разі об’єднання регіонів вони позбудуться всіх своїх пільг. «На жаль, держава по відношенню до своїх захисників відноситься байдуже, скинувши всю відповідальність за це в регіони. І я знаю, що в Архангельській області ветеранам бойових дій взагалі ніяк не допомагають. І вони нам по-доброму заздрять, що ми в НАО змогли домогтися пільг», — пояснює Ружников.

Депутат від ЛДПР Кирило Фролов говорить, що вийшов зі складу робочої групи, тому що вона перетворилася в «закритий клуб». «Коли влада побачили, що члени групи налаштовані негативно до цієї ідеї, з 45 чоловік вибрали десяток найбільш лояльних, а інших навіть перестали повідомляти про збори робочої групи. Друге засідання пройшло в тісному колі, про третьому засіданні ми взагалі випадково дізналися. ЗМІ на ці засідання теж не допускають», — розповів Фролов. За його словами, депутати від ЛДПР, не згодних з об’єднанням регіонів, федеральне керівництво партії «повністю здало». «Мені відразу ж подзвонили з Москви, сказали, що ЛДПР повністю підтримує об’єднання, тому від імені партії ми зараз не може виступати проти», — розповів Фролов.

«Москва, залиш нас у спокої, будь ласка»

Позиція Москви викликала громадські протести. На цьому тижні кілька десятків жителів НАО вийшли на площу в Нарьян-Маре з плакатами «Я/Ми проти» і заспівали гімн округу. У столиці НАО продовжується серія одиночних пікетів. «У цих протестів немає організатора навіть. Хто-то клич в соцмережах кинув, люди і вийшли. І будуть виходити далі. Я взагалі не виключаю, що можуть початися і несанкціоновані акції протесту проти такого рейдерського захоплення нашого округу», — розповіла Znak.com підприємець з Нарьян-Мара Тетяна Антипина. За її словами, зараз жителі округу готують колективне звернення на ім’я Володимира Путіна, в якому вони просять відмовитися від об’єднання суб’єктів.

«У нас в НАО дуже дотаційне сільське господарство. Наприклад, субсидія на літр молока 45 рублів, а в Архангельській області — 2 рубля. Уявляєте, що буде, якщо це зрівняти всі? Наші традиційні форми господарювання — виробництво молока, оленини — будуть знищені. У нас субсидуються авіаперевезення, в Архангельській області — немає. Ви поїдьте в Архангельську область, подивіться, які там дороги. У них на себе-немає грошей, ніж вони нам допоможуть? А НАО взагалі немає доріг. Ми їм допоможемо? У Архангельської області бюджет близько 100 млрд, повинні вони близько 40 млрд, у НАО бюджету 17 млрд, ми маємо 3 млрд рублів. Москва хоче об’єднати двох жебраків, щоб вийшов багатий? Це ж нонсенс! НАО і так віддає частину нафтових грошей в Архангельську область, у нас і так є домовленості, що ще від нашого регіону потрібно? Хочеться сказати: „Москва, залиш нас у спокої, будь ласка!“» — каже Антипина.

сторінка Катерини Курбангалеевой в Facebook

«Коли Цибульський став губернатором [НАО], він наобіцяв нам купу проектів, федеральних грошей. Смішно, але Цибульський обіцяв повернути традицію дарувати маленьким жителям НАО новорічні подарунки. І навіть це не зробив, локшину на вуха навешал і втік в Архангельську область. Ми в НАО сприйняли це як зраду. Ось дивіться, сам же Цибульський зі своїми заступниками, тим же Бездудным, створював бюджет НАО. Як же ми тоді опинилися в такій складній ситуації? Як же так виникла катастрофа з бюджетом, що треба терміново об’єднуватися. Так, хлопці, може, вас треба запитати, як ви так управляли, що регіон в дупі?» — обурюється Тетяна Антипина.

Крім мітингів і одиночних пікетів жителі НАО створили дві петиції. Так, петиція в соцмережі «ВКонтакте» набрала вже понад 9,7 тис. підписів (при цьому в НАО, за даними Росстату, проживе 44,1 тис. осіб). Петицію на сайті Change.org підтримали трохи більше 2 тис. чоловік.

Не згідно з об’єднанням і корінне населення НАО. Так, за словами заступника президента асоціації ненецького народу «Ясавэй» Ірини Ханзеровой, «народ дуже боїться втратити ідентичність». «У нас і так дуже багато проблем, пов’язаних із збереженням культури, і з збереженням мови, самобутності. Тому, хоч нам і кажуть, якщо ми увійдемо до складу Архангельської області, то ми почнемо зберігати ненецький мову, викладати його на рівні САФУ, підтримаємо корінне населення — ми його й тут можемо підтримати, навіщо нам для цього Архангельськ? Це однобоке рішення», — вважає Ханзерова.

«Протести НАО створюють прецедент»

«Якщо об’єднання НАО і Архангельської області розцінювати просто як політтехнологічний хід, то він, м’яко кажучи, не продуманий. Адже як тільки Цибульський приїхав в НАО, він у перші ж місяці заговорив про об’єднання, але у відповідь отримав достатню кількість негативу, щоб зробити для себе необхідні висновки. Позиція населення НАО була вже тоді зрозуміла. І після цього, протягом двох років, поки він керував НАО, ця тема не піднімалася», — зазначає політолог Катерина Курбангалеева. Вона вважає, що зараз у влади є три варіанти — тиснути на НАО, торгуватися і щось пропонувати округу або відступати». «Якщо влада вирішить тиснути, привозити як в „Шиес“ якусь силову підтримку, то де вони будуть жити, в тундрі? З логістикою там непросто: залізничних і автомобільних доріг немає. Якщо вирішать торгуватися, значить, треба щось НАО пропонувати, наприклад, додаткові соціальні пільги і великі інфраструктурні проекти з зайнятістю для місцевих, але на це ж гроші треба десь взяти», — говорить експерт.

Курбангалеева вважає, що насильницьке об’єднання суб’єктів може негативно позначитися на результатах виборів губернатора Архангельської області: «Цибульський і так би виграв, але його технологи чомусь не шукають легких шляхів і мають намір взяти снаряд з обважненням. Тепер же Цибульський ризикує отримати багато голосів „проти“ серед жителів НАО. Хоч це крапля в морі, але існує ще і ризик отримати зовсім не ті переконливі результати серед жителів Архангельської області, на які він міг розраховувати, якби не почав історію з об’єднанням суб’єктів».

«Протести НАО створюють прецедент, — вважає політолог Костянтин Калачов, — Всі думали, що у нас революційні настрої тільки в Москві, а насправді все може виявитися зовсім не так. У Москві депутати Мосміськдуми виходять на пікети, і це нікому не потрібно і не цікаво. А НАО ми можемо отримати навіть в умовах коронавіруса такі акції протесту, як ні в одному іншому регіоні». «Москва недооцінила проблему. Думаю, був розрахунок на те, що Цибульський став у НАО своїм, що він там популярний і зможе переконати жителів НАО об’єднатися. Але щось пішло не так», — додає Калачов.

Джерело Znak.com в адміністрації президента зазначає, що при «досить жорсткою і послідовною» політиці з боку Цибульського і його політтехнологів «жителі НАО нічого серйозного не зможуть протиставити» з-за своєї невеликої чисельності.

Інше джерело Znak.com, близьке до АП, зазначає, що жителям НАО зараз «потрібно вибрати із двох зол»: «перше зло — залишитися гордими, але бідними, друге зло — об’єднатися і зберегти свою автономію в рамках суб’єкта». «З-за потрясінь на світовому ринку нафти бюджет НАО впаде на 50%. Вони будуть свої охоронювані виплати і пільги зберігати? При злитті з Архангельської областю всі пільги залишаться в тому ж вигляді. Бюджет Архангельської області близько 107 млрд рублів, жителів — близько 1 млн; в Пермському краї, де живе майже в три рази більше людей, бюджет трохи більше 160 млрд рублів. Не така вже Архангельська область і бідна, вона взагалі не жебрачка», — говорить співрозмовник Znak.com.

Джерело, близьке до уряду Архангельської області у розмові з нашим виданням заявив: «Не треба все вимірювати виборами». «Вибори пройдуть, губернатора виберуть. Важливо, як потім в цих суб’єктах жити. Незабаром можуть відновити будівництво порту Индига, він знаходиться на території НАО, а через нього можна було б вантажити архангельський ліс».