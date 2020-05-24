«Мотор Січ» відмовилася виконувати внутрішні і міжнародні авіарейси через коронавіруса

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, що склалася у зв’язку з поширенням коронавіруса, авіакомпанія «Мотор Січ» припиняє виконання внутрішніх рейсів до 31 травня, а міжнародних рейсів до 14 червня 2020 року. Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Також повідомляється, що пасажири, які мають авіаквитки з датою вильоту в цей період, можуть звернутися в сервісний центр авіакомпанії або в туристичне агентство, де був придбаний авіаквиток, для вирішення питань повернення коштів або перенесення вильоту на більш пізню дату.

«Пасажирів, які мають квитки на рейси пізніше зазначених дат, ми просимо слідкувати за інформацією на офіційному сайті авіакомпанії і на офіційних сторінках у соціальних мережах», — уточнили в «Мотор Січ».

Інформація про відновлення рейсів або продовження строку обмежень буде опубліковано додатково.