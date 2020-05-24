У Львові попрощалися з бійцем, загиблим ще на початку війни на Донбасі

У Львові попрощалися з українським військовослужбовцям Сергієм Тимощуком, який загинув ще влітку 2014 року.

Його останки окупанти передали на початку року, а ДНК-експертиза тільки нещодавно підтвердила особу, повідомляє ТСН

Близько 200 товаришів бійця, жителів міста і рідні загиблого зібралися на плацу військової частини, щоб віддати йому шану. Потім похоронний кортеж попрямував до Славути Хмельницької області, де поховають героя.

У Львові попрощалися з десантником Сергієм Тимощуком

ТСН

«Я багато спілкуюся з родичами тих, кого вважають зниклими безвісти. І я щиро співчуваю цим людям, тому що вони не знають куди прийти і поставити лампадку або свічку», – розповіла вдова військовослужбовця Іванна Пасевич.

У Львові попрощалися з десантником Сергієм Тимощуком

ТСН

Тимощук проходив контрактну служби у 80-ї десантно-штурмової бригади. В останній день літа 2014 року під час оборони Луганського аеропорту він перестав виходити на зв’язок. Все це час його вважали зниклим безвісти.

У Львові попрощалися з десантником Сергієм Тимощуком

ТСН