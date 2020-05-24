Чеченський політик закликав не вірити чуткам про коронавирусе у Кадирова

Рамзан Кадиров здоровий, у відеозверненні повідомив голова чеченського парламенту Магомед Даудов. Він назвав вигадками дані про те, що у лідера Чечні підозра на новий коронавірус.

«Ходять різні плітки, що не тільки говорять! Я заявляю, що наш глава республіки Рамзан Кадиров здоровий, і те, що пишуть і говорять про нього — це все неправда», — підкреслив спікер.

Між тим Lenta.ru з посиланням на «КП» повідомляє, що у Кадирова нібито уражено 70% легенів. Сьогодні ж у ЗМІ з’явилася інформація джерел про те, що глава республіки, імовірно, перебуває у важкому стані, перевезений до Москви на лікування. Днем раніше в Чечні, однак, заявили, що Кадиров не був госпіталізований.