Китай вирішив забрати у Гонконгу свободу

Китай може ввести в Гонконзі свій прямий контроль, повідомляє Reuters. Пекін розробив «механізм правозастосування для забезпечення нацбезпеки» у своєму спеціальному адміністративному районі, але самі гонконгців і Захід побоюються, що це призведе до цензури в інтернеті з «китайським типу» і в цілому до втрати автономного існування.

Метою створеного владою КНР законопроекту є протидія сепаратизму, тероризму, втручання ззовні. Критики документа передрікають світовій фінансовій центру «кінець», як тільки там з’явиться «база спецслужб КНР».

Інформація про наміри Китаю викликала паніку на біржі, а жителі Гонконгу почали посилено скачувати VPN-програми, що дозволяють обходити інтернет-блокування (у Китаї заборонено ряд сайтів, соціальних мереж і месенджерів).

Керівник Гонконгу Керрі Лам спробувала заспокоїти народ, заявивши, що ухвалення закону не призведе до обмеження прав і свобод, не позначиться на незалежності судової системи адміністративного району. Місцеві активісти зі своєї сторони закликають до нових протестів проти Китаю.

Раніше продемократически налаштовані гонконгці регулярно влаштовували масові протести проти обмежень з боку Китаю. Акції стихли тільки у зв’язку з «коронавирусными» заборони на проведення масових заходів.

США, Канада і Великобританія засудили плани КНР, заявивши, що Пекін не повинен порушувати принцип «одна країна — дві системи».