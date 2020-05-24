Чотири фактори розвитку раку, які не пов’язані зі спадковістю

Деякі форми раку дійсно мають тісний зв’язок з генами, але на розвиток онкології можуть впливати і інші фактори.Вважається, що рак це захворювання, яке має серйозний зв’язок з генетикою. І від частини це так. Однак, фахівці, запевняють, що існують не менш значущі фактори появи смертоносного захворювання. Знаючи про них, кожна людина може серйозно знизити ризик розвитку цієї хвороби. Експерти виділяють чотири основні негенетичні фактори, що провокують рак.

По-перше, це куріння. Тютюнова продукція відрізняється великою кількістю канцерогенів, які значно збільшують ризик розвитку раку. Вченими встановлено, що у курця з великим стажем, більше 10 років, так само як і у тих, хто почав курити дуже рано, ризик розвитку раку практично в 30 разів вище. Перш за все, мова йде про рак порожнини рота і глотки, раку стравоходу, раку підшлункової залози і раку сечового міхура і нирки.

Другий, не менш небезпечний фактор – надмірна вага. Причому, як відзначають фахівці, навіть індекс вище 25 вже значно збільшує ризик раку, а це ще не ожиріння. З цим фактором пов’язані такі види раку як рак матки, рак печінки, рак стравоходу, рак товстої кишки, рак щитовидної залози та інші.

Третій фактор – підвищений рівень цукру в крові. Справа в тому, що висока концентрація глюкози виснажує підшлункову залозу, яка виробляє менше інсуліну. Наслідки цього пов’язані з запаленням, яке викликає діабет і рак.

Четвертий фактор – вісцеральний жир. З одного боку він пов’язаний з надмірною вагою, але фахівці його виділяють в якості самостійного, тому що даний тип жиру може бути присутнім в організмі і без повноти.