Путін дозволив голосування поштою і інтернету

Президент Володимир Путін підписав поправки в закон «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації».

Документ передбачає продовження експерименту щодо голосування в дистанційному форматі, в тому числі через інтернет або поштою.

Таким чином, в Єдиний день голосування 13 вересня росіяни зможуть голосувати на цифрових виборчих дільницях. Для цього потрібно буде подати заявку через портал держпослуг або МФЦ.

Закон опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Перелік цифрових ділянок затвердить ЦВК на підставі пропозицій місцевих виборчкомів.

Дистанційне голосування буде можливо при проведенні виборів до органів державної влади, місцевого самоврядування, референдумів. Під ці параметри потрапляє і голосування за поправки до Конституції, хоча точна дата поки не називається. Одним з варіантів є 24 червня, — джерела ряду ЗМІ стверджували, що волевиявлення можуть провести в один день з Парадом Перемоги.