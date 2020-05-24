Влада Чехії відновили видачу робочих віз українцям

Чеської системі охорони здоров’я і сільського господарства не вистачає сезонних працівників, вважає глава МЗС Чехії.

Чеські дипломатичні представництва в Україні відновили роботу консульських відділів, зокрема видачу робочих віз українцям. Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи в п’ятницю, 22 травня, а посольство ЧР в Києві відкриє консульський відділ у понеділок, 25 травня, заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек. Про це в суботу, 23 травня, повідомляє Radio Prague International.

“Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо полегшити ситуацію для чеської системи охорони здоров’я і сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону”, — зазначив глава МЗС Чехії.

Також, за словами дипломата, українці вже на території Чехії зможуть подати заяву на продовження виду на проживання. Пропозиція буде діяти для українських висококваліфікованих кадрів у сфері охорони здоров’я, у сфері соціальних послуг, а також наукових співробітників, студентів та їхніх родичів, які на даний момент знаходяться в Чеській Республіці.