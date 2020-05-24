«Не потрібно перед росіянами ставати на коліна»: Лукашенко дав зрозуміти всі Путіну і підніс приклад всьому світу

Мабуть, конфлікт Москви і Мінська буде мати своє продовження. Між Білоруссю та Російською Федерацією продовжують збільшуватися відносини. Зокрема, як стало відомо кореспондентам Replyua.net президент Бєларусі Лукашенко під час відвідування дослідно-випробувального дільниці науково-виробничого товариства «ОКБ ТСП» вделал досить різку заяву на адресу Росії. Про це більш детально розповів прес-служба білоруського лідера.

Оглядаючи військові розробки Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив про необхідність підготовки до війни, незважаючи на мирний час. Він зазначив, що війну ніхто не відміняв. Також президент Білорусі додав, що держава, яка в мирний час не готується до війни, дуже ризикує отримати «гіркі плоди». Крім іншого, президент РБ ставить акцент на створенні ракети білоруського виробництва, яка дозволить Мінську не залежати від інших країн в цій сфері.

Він додав: «Не варто перед Росією на коліна ставати. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник не тільки не погодився нам ракету зробити, але ще й не хоче полігон для випробувань надати». За словами Лукашенка, Білорусь вже проводить переговори з цього приводу з низкою країн.