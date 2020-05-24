«Якщо переможе Байден, Україна 5 років буде в ізоляції»: Москаль вважає, що «плівки Деркача» вдарять не Порошенко, а за Зеленському

Геннадій Москаль, виступаючи в ефірі телеканалу ZIK, прокоментував скандал, що розгорівся після оприлюднення нардепом Андрієм Деркачем записів телефонних розмов Петра Порошенка і Джозефа Байдена. На думку колишнього голови Закарпатської ОДА, цей скандал не вдарить по п’ятому президенту, а по нинішньому главі держави Володимиру Зеленському, повідомляє Replyua.net.

Москаль пояснив, що саме чинний президент втрутився в цю неприємну історію. Між тим якщо президентські вибори в Сполучених Штатах виграє Байден, то Україна опиниться у 5-річної ізоляції. Наша країна в такому разі не зможе вирішувати ніяких питань.

Екс-голова Закарпатської ОДА підкреслив, що сьогодні Україна теж не може вирішувати питання з Трампом, оскільки в ході останніх президентських виборів в США тодішнє українське керівництво вирішило відкрито підтримати Хілларі Клінтон. Також потрібно розуміти ще один важливий момент. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим плівкам. Однак поки розслідування завершиться, президентські вибори в США відбудуться.