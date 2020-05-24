Спецпредставник США з примирення в Афганістані Халілзад вітав примирення на час Ід аль-Фітр

США привітали заяви уряду Афганістану та руху “Талібан” про готовність дотримуватися режиму припинення вогню на період святкування завершення місяця посту Рамадан Ід аль-Фітр.

“Ми вітаємо рішення руху “Талібан” дотримуватися режиму припинення вогню під час Іда, а також заяву афганського уряду про взаємне відповіді і оголошенні про своєму власному припинення вогню”, – заявив в неділю спеціальний представник США з примирення в Афганістані Залмай Халілзад, пише “Інтерфакс-Україна”. “Відразу ж повинні наслідувати інші позитивні кроки: звільнення решти ув’язнених, як зазначено в угоді між США і талібами”, – написав Халілзад в твіттері.

За його словами, обидві сторони повинні не допустити повернення до високого рівня насильства, а також досягти угоди про нову дату початку межафганских переговорів.

“Це важлива можливість, яку не можна упускати. США зроблять все можливе, щоб допомогти”, – підкреслив американський дипломат.