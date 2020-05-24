Осадча розсекретить коханку Остапчука

Скандальний український ведучий Володимир Остапчук, після гучного розлучення з дружиною вирішив все ж зізнатися, що у нього є коханка і навіть погодився показати її публіці. Вже цієї суботи Катерина Осадча розсекретить дівчину Остапчука у програмі “Світське життя”.

Таємничий анонс зі світлиною парочки з’явився в Інстаграм програми.

На світлині Остапчук тримає за талію шатенку зі стрункими ніжками та яскравим червоним манікюром. Задля інтриги редактори програми вирішили приховати обличчя обраниці Остапчука.

Насправді ж ім’я дівчини та її вигляд вже давно відомий користувачам. Декілька місяців тому українські журналісти провели розслідування, і вияснили, що коханку, через яку Остапчук покинув сім’ю, звати Христина. Їй 33 роки й вона працює нотаріусом. За інформацією інсайдерів, з цією дівчиною Остапчук познайомився ще влітку на весіллі в Італії. Тоді Володимир був ведучим свята, а Христина – подружкою нареченої. Стосунки викрили через фото зроблені на одному і тому ж місці, в один і той самий час.