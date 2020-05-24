Найбільше хворих на COVІD-19 за добу виявили на Буковині, Рівненщині та в Києві, – МОЗ

Минулої доби найбільше випадків захворювання на COVІD-19 зафіксовано у Рівненській та Чернівецькій областях, а також у Києві.

Про це поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 24 травня.

“За попередню добу здійснено 7914 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 64, Рівненській області – 49 та місті Києві – 54″, – зазначив міністр.

Крім того, за словами Степанова, серед 406 захворілих на коронавірус минулої доби – 36 дітей і 69 медпрацівників.

Було госпіталізовано 104 особи. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 986 осіб. З них – 1530 дітей, а також 4069 медпрацівників. При цьому загалом одужало 7 108 осіб, а летальних випадків – 617.