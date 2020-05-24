Українцям пояснили, коли дозволять масові заходи

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що в країні дозволять масові заходи лише тоді, коли не буде загрози життю і здоров’ю громадян.

Про це він сказав на брифінгу.

За словами Степанова, скасування обмежень на проведення масових заходів є не можливою доти, поки існують ризики для здоров’я і життя людей. При цьому він підкреслив, що проведення масових заходів дозволять не раніше 22 червня.

«Раніше 22 червня – це неможливо, тому що все, що стосується масових заходів, я думаю, що всі розуміють, що це можливо буде лише після того, коли ми будемо впевнені, що немає загрози для здоров’я та життя наших громадян», – зазначив міністр охорони здоров’я.