У Зеленського перерахували проблемні області

На сьогоднішній день до ослаблення карантину в Україні не готові шість областей.

Про це йшлося на нараді, присвяченому адаптивного карантину в країні, в якій головував президент Володимир Зеленський.

Так, станом на сьогодні до ослаблення карантину не готові: Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області.

«Ці регіони не відповідають критеріям показників захворюваності, заповнювання ліжок у лікарнях і кількості тестів, які дали б можливість перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі», — наголосили на нараді.